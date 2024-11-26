Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bağ evindi yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan diyabet hastası kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevril Mahallesi'nde bulunan bağ evinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan diyabet hastası F.K. ve 3 kişilik ailesi evden çıkamadıklarını ve insülin iğnesinin bittiğini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD Koordinesi ile bölgeye ulaşan Gökbörü Arama Kurtarma Derneği ekipleri, yoğun bir çalışma ile bağ evine ulaştı. Bağ evinden alınan F.K. ve ailesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan kendilerine ait araca ulaştırılarak, kendi imkanları ile hastaneye gitmeleri sağlandı.

Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı

Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı

Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı

Son Haberler
Erkekleri bekleyen tehlike karaciğer yağlanması mı? Uzmanlar ve bilimin konuya bakışı nedir?
Erkekleri bekleyen tehlike karaciğer yağlanması mı? Uzmanlar ve bilimin konuya bakışı nedir?
Amasya’da okullara 1 gün tatil
Amasya’da okullara 1 gün tatil
Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı
Kayseri’de kar mağduru diyabet hastası kadın böyle kurtarıldı
Altının ateşi düştü işte son durum
Altının ateşi düştü işte son durum
Kalp krizinde en önemli faktör beslenme mi? Uzmanlar anlatıyor... İşte bilimsel araştırmalar...
Kalp krizinde en önemli faktör beslenme mi? Uzmanlar anlatıyor... İşte bilimsel araştırmalar...