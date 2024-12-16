Kayseri’de kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü! 16 Aralık 2024

Özellikle Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde yoğun bir şekilde görülen kar, bölgedeki manzarayı değiştirdi. Kar yağışının ardından, ilgili ekipler yolların açık tutulması için acil çalışma başlattı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü Kayseri genelinde beklenen hava durumu hakkında önemli bilgiler verildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri'de karla karışık yağmur ve kar yağışının yer yer 1400 m ve üzeri bölgelerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklenmektedir. Bu nedenle, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir," denildi.

Bu durum, Kayseri'de yaşayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Kar yağışının etkileri ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olmak, güvenli bir gün geçirmek açısından önemlidir.