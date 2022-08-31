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Polisin burnunu kıran AKP’li tutuklandı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü basarak bir polisin burnunu kıran AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:23
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Kayseri'de karakol basıp polisin burnunu kıran AKP'li Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı

Polisin burnunu kıran AKP’li tutuklandı
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Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü dün AKP İlçe Gençlik Kolları Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler tarafından basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Fahri Ç, darbedilip burnu kırıldı.

Odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, olay sonrası gözaltına alınan beş kişiden AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

"SEN BENİ NASIL TANIMAZSIN"

Dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden Hakan Korkmaz’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu.

Bu gelişme üzerine Korkmaz, “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup, polis memuru Fahri Ç’yi darbederek burnunu kırdı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Kayseri Valiliği, skandalın gündem haline gelmesi ve büyük tepki çekmesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs göz altına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur.

Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir.

Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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oğuz
31.08.2022 14:46
bu haberler insanlar çok şeyleri anlatmalı.  
 
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