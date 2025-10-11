Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi’nde cami çıkışı evlerinin önünde Fahri B. ve eşi Gülhanım B., av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olayın ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, İstihbarat, KOM, Çevik Kuvvet, İnsansız Hava Araçları ve Polis Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan özel bir birim kuruldu.



Olay yerinde bulunan at nalı izleri, cinayetin çözümünde kilit rol oynadı. Ekipler, 125 saatlik güvenlik kamerası incelemeleri, teknik takip ve arazi tarama çalışmalarıyla katilin 60 yaşındaki M.G. olduğunu belirledi. Şüphelinin, olay yerine atla gelip cinayeti işledikten sonra yine atla kaçtığı tespit edildi.



M.G., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, M.G.’nin Fahri B.’ye yıllar önce 70 bin TL borç verdiği, ancak parayı geri alamayınca cinayeti planladığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.G., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.