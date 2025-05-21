Kayseri'de kaza! 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kayseri'de kaza! 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin servise çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ALY 884 plakalı motosiklet, önünde seyreden 38 P 1005 plakalı servise arkadan çarptı. Kazada motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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