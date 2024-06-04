Kayseri'de kazaya uğrayan eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Kaynak: AA
Kayseri'de kazaya uğrayan eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'ne düşen eğitim uçağının enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının enkazında kaza kırım ekibinin teknik çalışması sona erdi. Uçağın parçaları, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının enkazı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na götürüldü.

Hatırlanacağı üzere, 2 pilotun şehit olduğu kaza, 31 Mayıs 2024 günü meydana gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaza sebebinin henüz bilinmediği bildirilmişti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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