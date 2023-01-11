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Eşini çaydanlıkla yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Batuhan Ç. ismindeki zanlı, tartışma yaşadığı eşi Fatma Ç.'yi çaydanlıkla başına vurarak yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 19:23
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Kayseride koca dehşeti

Eşini çaydanlıkla yaraladı
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Kayseri'de Batuhan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Fatma Ç.'yi çaydanlıkla başına vurarak yaraladı. Fatma Ç. hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

Olay, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Feslihan Sokaktaki 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Batuhan Ç. ile eşi Fatma Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Batuhan Ç., evde eline geçirdiği çaydanlık ile eşini başından yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Batuhan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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