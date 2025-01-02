Kayseri’de korku dolu anlar: Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de korku dolu anlar: Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada H.B yanında taşıdığı bıçak ile M.A.M’ye sapladı. M, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda H.B. ile M.A.M. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kayseri’de korku dolu anlar: Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki bıçak ile M.A.M.'ye saldırdı. Talihsiz genç vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de korku dolu anlar: Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Yaralı M.A.M, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Polisin sorusuna alkollü sürücünün tepkisi olay oldu!
Polisin sorusuna alkollü sürücünün tepkisi olay oldu!
Asya borsaları 2025'e karışık başladı: Yatırımcılar tedirgin (2 Aralık 2025)
Asya borsaları 2025'e karışık başladı
Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi
Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi
Fluminense’de Melo dönemi sona erdi
Fluminense’de Melo dönemi sona erdi
Borsa yeni güne yükselişle başladı (2 Ocak 2025)
Borsa yeni güne yükselişle başladı (2 Ocak 2025)