Kayseri’de korkunç cinayet: Balıkesir’den çocuklarını görmek için gelmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Balıkesir’den Kayseri’ye ayrıldığı eşini görmeye giden Yasin Duran, çay içtiği bir kameriyede B.C, isimli bir kişi tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.C, bıçakla Yasin Duran’a vurdu. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Duran, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'taki parkta meydana geldi. Kameriyede çay içen arkadaşlar Yasin Duran ile B.C. arasında iddiaya göre; çocukları arasındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.C., yanındaki bıçakla Duran'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan B.C. ise polis tarafından yakalandı.

Öte yandan, Yasin Duran'ın eşiyle boşandığı, çocuklarını görmek için Balıkesir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri’de korkunç cinayet: Balıkesir’den çocuklarını görmek için gelmişti

Kayseri’de korkunç cinayet: Balıkesir’den çocuklarını görmek için gelmişti

Kayseri’de korkunç cinayet: Balıkesir’den çocuklarını görmek için gelmişti

Kayseri’de korkunç cinayet: Balıkesir’den çocuklarını görmek için gelmişti

Kayseri’de korkunç cinayet: Balıkesir’den çocuklarını görmek için gelmişti

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