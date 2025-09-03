Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.N.D.’nin aracı kontrolden çıkarak tramvay direğine çarptı. Kazada, sürücü M.N.D. yaralandı. Gayrimenkul danışmanı Rabia Güler hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.D. idaresindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı otomobil çarpıştı. 51 AEE 562 plakalı otomobil, tramvay direğine çarptı. Kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler'in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Kayseri’de korkunç kaza: Tramvay direğine çarpıp durdu: Rabia hayatını kaybetti

Son Haberler
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!