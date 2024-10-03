Kayseri'de mini aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

İlçeye bağlı Harman Mahallesi Komanda Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, U.Ş.'nin kontrolündeki 38 UT 250 plakalı mini araç, karşıya geçmeye çalışan C.K.'ya hızla çarptı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda gerniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan C.K. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı. Kazaya karışan mini araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.