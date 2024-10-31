Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kaynak: DHA
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, ahşap ve yanıcı maddelerle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında saat 23.00 civarında başladı. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Neyse ki yangında yaralanan olmadı, ancak fabrikada ciddi maddi hasar oluştu.

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BİR AT SON ANDA KURTARILDI

Yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan at, vatandaşlar tarafından battaniye ile örtüldü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalara başlandı. Bu süreçte ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi, atın hayatta kalmasında önemli rol oynadı.

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