Kayseri'de muhtarlıklar dijitalleşiyor: Mahalle yönetimi bir tık uzağınızda!

Kaynak: İHA
Kayseri'de muhtarlıklar dijitalleşiyor: Mahalle yönetimi bir tık uzağınızda!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik vizyonu doğrultusunda geliştirilme çalışmaları devam eden ve yakın zamanda hayata geçirilecek Muhtarlık Bilgi Sistemi ile yerel yönetimde dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik vizyonu kapsamında önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile muhtarların mahallelerine dair her türlü veriye hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.

Belediye, muhtarlıklarla olan iletişimini daha verimli, hızlı ve şeffaf bir hale getirmek amacıyla yeni bir dijital platform geliştirmeye devam ediyor. Bu sistem, muhtarların mahalleleriyle ilgili tüm verilere tek bir ekrandan ulaşmasını mümkün kılacak.

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PEK ÇOK VERİYE DİJİTAL ORTAMDAN ERİŞİLEBİLECEK

Muhtarlar, bu platform sayesinde mahalle nüfusu, resmi kurumlar, yol durumu (açık veya kapalı), asfalt ve stabilize yollar gibi altyapı bilgilerine anlık erişim sağlayacak. Ayrıca, belediyenin mahalleye yaptığı ve planladığı yatırımlar ile ayrılan bütçeler şeffaf bir şekilde görüntülenebilecek. Talep, öneri ve yatırım ihtiyaçları çevrim içi olarak iletilip, süreç adım adım takip edilebilecek. Bunun yanı sıra, muhtarlar mahalleleriyle ilgili tarihî, kültürel bilgilerden, yeşil alan miktarlarına, imar durumlarına kadar pek çok veriye dijital ortamdan erişebilecek.

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Muhtarlık Bilgi Sistemi, Muhtarlar Derneği ile yapılan istişareler ve diğer şehirlerdeki başarılı uygulamalardan faydalanılarak daha kapsamlı hale getirildi. Tamamen web tabanlı çalışan sistem, her muhtara özel kullanıcı adı ve şifreyle erişilebilecek şekilde tasarlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ilkelerine uygun olarak vatandaş odaklı dijital çözümler üretmeye devam ediyor. Muhtarlık Bilgi Sistemi, veri paylaşımını hızlandırmanın yanı sıra mahallelerin ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkili şekilde karşılanmasını sağlayarak Kayseri'yi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve akıllı bir şehir haline getirecek.

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