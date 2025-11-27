Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, Bünyan’da toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat; teneffüste aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Emiralp Polat’ın cenazesi, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Belediye Başkanı Selahattin Metin, cenaze sonrası yaptığı açıklamada; "Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Minik Ahmet’in vefatı ilçede derin bir hüzün oluşturdu.

Polat'ın nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenildi.