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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 yaralı

Kayseri'de bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:45
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Kayseri'de otobüs devrildi: 6 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 yaralı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu üzerinde bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise devrilen otobüste yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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