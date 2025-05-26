Kayseri'de otomobil, dere yatağına düştü; 5 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi Çat mevkisinde meydana geldi. Eşe Uzun yönetimindeki 38 AIU 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına düştü. Sürücü ile otomobildeki Halis Ç., Mustafa Ö., Ebrar Ö. ve Amine Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen 3 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan otomobildekilerin, Kapuzbaşı Şelalesi’ni gezdikten sonra kente dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.