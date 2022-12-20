Özel Harekat destekli 'Kökünü Kurutma' Operasyonu

İHA'nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte narkotik suçlarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerce il genelinde 29 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 99 şüpheliye 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapılmıştı.

Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler sabah saatlerinde; özel harakat polisleri destekli 54 adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı 'Kökünü Kurutma Pençe Operasyonu' düzenlendi. Kayseri, Ankara ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı

29 Ağustos'ta başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonunda' toplamda 152 kişiye narkotik konularıyla alakalı işlem yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde; 6 kilo 280 gram çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte 22 adet tüfek ve çok sayıda fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, 3 adet hassas terazi, 4 adet hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.