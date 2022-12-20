﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik farklı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak girildi.
Devam eden operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. (AA)
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