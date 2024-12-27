Kayseri'de parkta arkadaşların çay keyfi cinayetle bitti

Düzenleme: Kaynak: AA

Kayseri'de parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'ta, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmada, B.C. adlı kişi, 46 yaşındaki Y.D.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.D., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.C., polis ekiplerince yakalandı.

Y.D.'nin cenazesi, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

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