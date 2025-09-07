Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri Kocasinan’daki bir parkta gürültü tartışması kanlı bitti! H.B,Y, isimli kişi iddiaya göre çevresini rahatsız eden yüksek ses nedeniyle 6 kişilik bir grubu uyardı. Uyarı sonrası grup, Y’yi dövdükten sonra bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı İğde Parkı'nda meydana gelen olayda; H.B.Y. ile 6 kişilik bir grup arasında iddiaya göre ses çıkardıkları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B.Y., 6 kişilik grup tarafından ilk olarak darp edilirken, daha sonra bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Kayseri’de parkta şok saldırı! Bıçaklar konuştu

Son Haberler
İzmirli kadınlardan İsrail'e protesto
İzmirli kadınlardan İsrail'e protesto
Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı
Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı
Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı
Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı
Torununa vasi olmak istedi! Yapay zeka engeline takıldı
Torununa vasi olmak istedi! Yapay zeka engeline takıldı
Düğün iznindeydi, işten çıkarıldı!
Düğün iznindeydi, işten çıkarıldı!