Kayseri’de pes dedirten olay: Fırına kilitleyip dereceyi artırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de pes dedirten olay: Fırına kilitleyip dereceyi artırdılar

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki B.Ç, oyun oynadığı arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Fırının derecesinin artırılması sonucu B.Ç’de yanıklar meydana geldi. Fırından çıkarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. (16) iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı

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Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendini üzerine su döküldüğünü söylemesi yönünde tembihlediklerini ifade ederek, “Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı.

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