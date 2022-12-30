30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri'de polis operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:09
Takip Et

Kayseri'de polis operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de polis operasyonu: 22 gözaltı
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocasinan, Altınoluk, Gesi Fatih, Şirintepe, 30 Ağustos, Bahçelievler ve Zümrüt Mahallerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 12 yıl hapis cezası olan O.P., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan H.Ç., "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası olan M.Ş., "Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası olan Y.A., "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan M.C., "Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan F.İ., "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan K.D., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Y., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan M.Y., "Cinsel Saldırı" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan B.K., "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl hapis Cezası Olan A.Ç. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi de cezaevine teslim edildi. (İHA)

                                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
3
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
4
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
6
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
7
﻿Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
﻿Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
﻿Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
﻿Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
﻿Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
﻿Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
﻿Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
﻿Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz
﻿Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz
﻿Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.