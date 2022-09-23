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Polise yakalandı 11 yıl 8 ay hapis yatacak

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:49
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Kayseri'de polise yakalandı 11 yıl 8 ay hapis yatacak

Polise yakalandı 11 yıl 8 ay hapis yatacak
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İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.M., yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.M., cezaevine teslim edildi.

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