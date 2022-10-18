﻿Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 6 ay 20 gün ile 8 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
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