Kayseri'de polisler gençlerle kartopu oynadı

Kaynak: İHA

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından gençler, polislerle kartopu oynadı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyun için açıklama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; gençler ve polislere teşekkür etti.

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Şehirde birkaç gün etkili olan kar yağışını fırsata çeviren gençler, Melikgazi ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Parkı civarında devriye görevi yürüten polis ekiplerini kartopu oynamaya davet etti. Ekip otosuna isabet eden kartopları üzerine polis memurlarının araçtan inerek gençlere karşılık vermesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz" denildi.

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