Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs intihar etti

Kaynak: İHA
Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan şahıs intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi İrfan Çalışkan Caddesi üzerindeki bir binada ikamet eden ağabeyi M.E.'nin (58) evine giden kardeşi, ağabeyini bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Bir garip olay! Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Bir garip olay! Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Samsun’da yolcu otobüsünde 2 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun’da yolcu otobüsünde 2 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Manisa’da ambulans otomobille çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
Manisa’da ambulans otomobille çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı
6 Gazeteci öldürüldü! Basın çadırına hava saldırısı
6 Gazeteci öldürüldü! Basın çadırına hava saldırısı
Tayland’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 4 yaralı
Tayland’da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 4 yaralı