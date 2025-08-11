Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi İrfan Çalışkan Caddesi üzerindeki bir binada ikamet eden ağabeyi M.E.'nin (58) evine giden kardeşi, ağabeyini bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.