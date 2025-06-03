Kayseri'de sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

Kent genelinde son zamanlarda etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü. Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi’ndeki sağanak ve dolu yağışı nedeniyle, fasulye, kabak, soğan, domates ve buğday gibi ekili ürünler zarar gördü.

Bölgede çiftçilik yapan Alperen Tutal, "Toplam 440 dönümlük arazide ekim yapıyorum. 2 gün önce Gülbayır Mahallesi'nde 15 Mayıs’ta ektiğim kuru fasulyenin bir kısmı çıkmış, bir kısmında da hasar oluşmuştu. Yeniden ekim yapıyordum. O esnada dolu yağışı başladı. Dolu sonrası hem çıkan fasulyelerimde hem de yeni ekilen yerlerde hasar meydana geldi. Civar mahallelerdeki komşularımın ektikleri domates, kabak çekirdeği, buğday ve soğan ekili arazilerde zarar oluştu. En son 1996 yılında böyle bir dolunun yağdığını söylüyorlar. O günden bu yana böyle bir afetle karşılaşmadık. Traktörümüz bile tarlanın ortasında kaldı. 2 gün sonra ancak çıkarabildik. Rabbim çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Yetkililerden de bu konuda yardım etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.