Kayseri'de sağanak! Yıldırım düştü, araçlar zarar gördü

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentte bazı noktalara yıldırım düştü.

Yeniköy Mahallesi Zeren Sokakta bulunan 14 katlı binanın çatısına düşen yıldırım, hasara neden oldu. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle, park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca bir parktaki ağacın parçası, yıldırım nedeniyle koptu.

"KORKUDAN KAÇTIK"

Binanın altında tütün dükkanı işleten Ayhan Yıldırım, "İçeride oturuyordum. Bir ses, gürültü oldu. Molozlar yukarıdan aşağıya düştü. O anda dükkana saklandık. Korkudan kaçtık. Ondan sonra çıktık ve ortalık gördüğünüz gibi. 2- 3 tane araçta zarar var. Yıldırım düşünce elektrikler kesildi" dedi.

Diğer yandan, kentteki bir caminin minaresine yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.