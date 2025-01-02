Kayseri'de sanal para dolandırıcılığına dikkat çekildi

Kayseri Adalet Sarayı önünde vatandaşlarla birlikte basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ülkemizde dolandırıcılık olaylarının giderek arttığını belirtti.

Şahin, "Yeni mağdurlar, yeni mağduriyetler var. Yasalar caydırıcı değil. Polisin yakaladığını adliye beş dakika sonra serbest bırakıyor. Dürüst vatandaşlar polisten ve yargıdan korkarken dolandırıcılar korkmuyor" dedi.

Şahin, "Burada toplanan insanlar, dolandırıldıklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulunuyorlar. Burada binlerce mağdur var. İnsanlar 'coin' dediğimiz sanal para şirketleri kuruyor. Hiçbir yasal düzenlemesi yok, izin almasına gerek yok. Para toplamak için bir dükkan ve levha yetiyor. Her yerde bu şirketler mantar gibi çoğalmaya başladı. Başta birkaç kişiye para vererek inandırıcılık sağlıyorlar ve insanları dolandırıyorlar. Yasal düzenlemelerin yapılması ve denetim altına alınması gerekiyor. Evim şirketleri nasıl BDDK'ya geçtiyse bu şirketler de kamu kurumu tarafından denetlenmeli. Gelen şikayetlerden takip ettiğimiz kadarıyla 50 milyon doların üzerinde bir dolandırıcılık var ve binlerce insan mağdur. Bu durumu sona erdirmek için yasal düzenlemeleri bekliyoruz" dedi.

Dolandırıldığını iddia eden emekli öğretmen Celal Yeniyurt ise kar vaadiyle dolandırıcılara 25 bin dolar kaptırdığını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyledi.