Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

Polis, kaçan Adem C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı tartışma ölümle sonuçlandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever ve Adem C. arasında, Dever'in evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve Adem C., tabancayla Mustafa Dever'e ateş etti.

Sağlık ekipleri dever'in ölümünü belirledi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Dever'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.