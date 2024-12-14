Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

Kayseri'de Mustafa B. (37), tartıştığı S.E. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta meydana geldi. S.E. ile Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. S.E., Mustafa B.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mustafa B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa B.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri S.E. ve olay sırasında yanında bulunan Ö.B.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.