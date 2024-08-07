Kayseri’de silahlı kavga. 1 ölü

Saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana gelen olayda, Mustafa Dever ile Adem C. arasında, Dever'in evinde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem C., evin bahçesinde Mustafa Dever'i silahla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.