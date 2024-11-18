Kayseri'de silahlı kavga: 3 kişi hapis cezası aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 30 Aralık 2022'de meydana gelen silahlı kavgada, Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un hayatını kaybetmesi ve Adem Oral'ın yaralanmasıyla sonuçlanan davada karar açıklandı. Mahkeme, Sıddık Can Taşdemir'e 31 yıl, Adem Oral'a 21 yıl ve Kerem Taşdemir'e ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diğer iki sanık beraat etti.

Olay, pazar esnafı Adem Oral ile arasında husumet bulunan Taşdemir ailesi arasında yaşanan bir tartışma sonrasında patlak verdi. Meyve-sebze almak için Yeni Hal Kompleksi'ne giden Nimet Taşdemir ve oğlu Sıddık Can ile amcaları Kerem Taşdemir, Adem Oral ile karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olayda, Adem Oral ayaklarından vurularak yaralanırken, izinde Kayseri'de bulunan Sözleşmeli Er Turgut Uzun hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Taşdemir ailesinin üyeleri ve Adem Oral tutuklandı. Başlangıçta Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın güvenlik gerekçesiyle Çorum'a nakline karar verildi. Karar duruşmasında, tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kerem Taşdemir, savunmasında, olayda kimseye zarar verme kastının olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Sıddık Can Taşdemir’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 31 yıl, Adem Oral’ı 21 yıl ve Kerem Taşdemir’i 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, Nimet Taşdemir ile Nuh Oral hakkında beraat kararı verdi.