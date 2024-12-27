Kayseri'de silahlı saldırı: Alacak-verecek meselesi kanlı bitti!

Edinilen bilgi iddiaya göre; ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli U.G., aracıyla seyrettiği sırada alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisi olduğu öğrenilen C.B.'yi yolda gördü.

Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

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Yaralı C.B. hastanede tedavi altına alınırken, U.G.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.