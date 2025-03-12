Kayseri'de sır olay: 33 yaşındaki erkek ölü bulundu

Kayseri'de devriye gezen polis ekipleri 33 yaşındaki Ahmet Ş. boş bir arazide ölü halde buldu.

Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti.

Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.