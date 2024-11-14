Kayseri'de şok denetim: İki suçlu yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Toplamda 683 şahıs ve 310 araç sorgulanırken, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan iki kişi yakalandı. Emniyet güçleri, 34 yaşındaki E.Y. ve 43 yaşındaki M.Ü.'nün, kesinleşmiş hapis cezası ve aranan kişiler listesinde olduklarını belirledi.

Denetimler sırasında, ayrıca 'Kaçakçılık' ve '6136 SKM' suçları kapsamında 6 şüpheliye işlem yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda, 427 bin 660 adet makaron, 90 kilo tütün, bir tabanca ve 16 adet kaçak cep telefonu ile 143 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yetkililer, bu tür denetimlerin suç oranlarını azaltmak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılacağını ifade etti. Denetimlerin devam edeceği ve kayıtdışı ticaretle mücadelenin süreceği vurgulandı.