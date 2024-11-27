Kayseri’de şok uygulamalarında 8 kişi yakalandı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 375 şahıs ve bin 195 oto sorgusu yapılırken, 88 park-bahçe ve 45 ticari taksi kontrol edildi. Uygulamalarda aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında da 2,82 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan uygulamalarda 6 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yakalama-hacizli oto ve 1 adet de trafikten çekili oto yakalandı.