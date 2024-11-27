Kayseri’de şok uygulamalarında 8 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri’de şok uygulamalarında 8 kişi yakalandı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 375 şahıs ve bin 195 oto sorgusu yapılırken, 88 park-bahçe ve 45 ticari taksi kontrol edildi. Uygulamalarda aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında da 2,82 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

aw338004-01.jpg

Öte yandan uygulamalarda 6 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yakalama-hacizli oto ve 1 adet de trafikten çekili oto yakalandı.

Son Haberler
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı
Göz seğirmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Göz seğirmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı