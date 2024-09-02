Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı

Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı
Düzenleme: Kaynak: AA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 1

11. Cadde’deki fabrikanın alevlere teslim olmasıyla, çalışanlar hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 2

Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, fabrikanın tüm çalışanları güvenlik amacıyla tahliye edildi.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 4

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi devam ediyor.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 5

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 6

KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 7

İşte yangınlar ajansların geçtiği fotoğraflar...

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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 8
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 9
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 10
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 11
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 12
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 13
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 14
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 15
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 16
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 17
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 18
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 19
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 20
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 21
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 22
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 23
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 24
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 25
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 26
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 27
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Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı 28
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