Kayseri'de sünger fabrikasında büyük yangın: Bir saatte kontrol altına alındı

11. Cadde’deki fabrikanın alevlere teslim olmasıyla, çalışanlar hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, fabrikanın tüm çalışanları güvenlik amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi devam ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İşte yangınlar ajansların geçtiği fotoğraflar...