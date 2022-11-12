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Şüpheli otomobilden 22 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de durdurulan şüpheli bir otomobilden, polis ekipleri, 22 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:15
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Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan 22 kilo uyuşturucu çıktı

Şüpheli otomobilden 22 kilo uyuşturucu çıktı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Kayseri girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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