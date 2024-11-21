Kayseri’de şüpheli olay! Bir şahıs araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
Kayseri’de şüpheli olay! Bir şahıs araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kayseri Kocasinan'da bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Ziyagökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre silah sesleri duyan mahalle sakinleri 38 AIF 037 plakalı otomobilin içerisinde silahla yaralanmış halde bir şahıs gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede şahsın ağır yaralı olduğu belirlenirken, polis ekipleri de yaptıkları kontrolde vurulan şahsın N.T. olduğunu tespit etti.

Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler şahsın biri tarafından vurulduğu ya da intihara teşebbüs ettiği konusu da araştırılıyor.

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