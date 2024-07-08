Kayseri’de Suriyeliler Suriye'ye dönmeye başladı. 'Dönüşler durdurulsun' diye valilikten açıklama istendi

Düzenleme: Kaynak: Samimi haber
Kayseri’de Suriyeliler Suriye'ye dönmeye başladı. 'Dönüşler durdurulsun' diye valilikten açıklama istendi

Kayseri’de bir Suriye uyruklu bir şahsın 7 yaşındaki bir çocuğa taciz ettii iddiasıyla başlayan gösteriler ve şiddet olaylarında Suriyelilere ait olduğu öne sürülen işyerleri ve araçlara zarar verilmişti. Yaşanan olayların ardından Kayseri'de yaşayan 5 bini aşkın Suriyeli'nin ülkelerine geri döndüğü ortaya çıktı.

Geçen hafta Kayseri’de Suriye uyruklu bir şahsın 7 yaşındaki çocuğunu taciz etti iddiasının duyulmasından sonra çıkan olaylarda Suriyeli sığınmacıların iş yerleri ile araçları ateşe verilmişti.

Polis ekipleri vatandaşlara biber gazı ve TOMA ile müdahale etmişti. Yaşanan olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası olaylar sona erdi.

Çıkan olaylardan sonra Suriyelilerin Kayseri’yi terk edip ülkelerine geri dönüş yapmaya başladığı ortaya çıktı. Samimi Haber’den Ercan Küçük’ün haberine göre, yaklaşık 5 bin Suriyeli yaşanan olayların ardından Suriye’ye geri döndü.

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Suriyelilere yönelik faaliyet gösteren bir kitle örgütü yöneticisi konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

5 BİN SURİYELİ KAYSERİ’DEN GİTTİ İDDİASI

Kitle örgütü yöneticisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin Suriyelinin mallarını satarak ya da başkalarına bırakarak sınıra gittiği, gönüllü geri dönüş sözleşmesi imzalayarak temelli Suriye’ye geçtiği ifade edildi.

Kitle örgütü yöneticisi, yaklaşık 100 aile kadarının da Kayseri Göç İdaresi'ne başvurarak onların gözetiminde kendi ülkelerine gideceklerini beyan ettiğini, bunların kararları Göç İdaresiyle beraber BM'nin temsilcisinin de olduğu bir toplantıda onaylandığını ifade etti.

ARABALARINI MALLARINI SATIŞA ÇIKARIP GİDİYORLAR

Kitle örgütü yöneticisi, bunların haricinde ise bazı Suriyelilerin sosyal medya platformlarında Whatsap gruplarında yoğun bir şekilde mallarını, arabalarını, ev eşyalarını satışa çıkarttıklarını söyledi.

Suriyelilerin kesin dönüş yaptığını ifade eden yönetici, “Gönüllü geri dönüşte 'Bir daha 5 yıl içerisinde geri dönmeyeceğim' diye taahhüt ediyorlar. Kimliklerini teslim ederek çıkıp gidiyorlar. Daha sonra kaçak yollarla gelseler bile kimlikleri olmadığı için kaçak olarak yaşamlarını sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

“VALİLİK VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Kayseri şu anda durumların sakin olduğunu söyleyen yönetici, bu zamana kadar ne İçişleri Bakanlığı ne Valilik, ne de Emniyet Müdürlüğü'nden Suriyelileri rahatlatacak bir açıklama gelmediğini, bunların zararlarının karşılanıp karşılanmayacağı, mal can emniyetlerinin sağlanıp sağlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını, bir açıklama beklediklerini, valilikle görüşme talep ettiklerini, randevu verildiği zaman anlatacaklarını ifade etti.

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“EVLERİNDEN ÇIKMIYORLAR"

Gidişler hızlandığını belirten yönetici, gidişlerin tutulması için Valiliğin çok acil bunları rahatlatıcı açıklama yapması gerektiğini, şu anda Kayseri’de bir korkunun hakim olduğunu, Suriyelilerin sadece evden temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığını, organize sanayine servislerle gidip gelen Suriyelilerin bir haftadır işe gidemediklerini, organize sanayide işlerin bu sebepten yarı yarıya durduğunu, son bir haftadır işe gidememeden, tahrip edilen dükkanlar arabalar vs. den dolayı yaklaşık 1 Milyar TL civarında bir ekonomik kayıp olduğunu düşündüğünü belirtti.

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