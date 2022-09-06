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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:32
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Kayseri'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Han Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, B.Y. (36) ile C.V. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., yanındaki bıçak ile C.V.'ye saldırdı. C.V., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede C.V.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi morga kaldırılırken, B.Y. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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