Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu

Kayseri'de Hasan Savcı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu


Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Teoman Sokak'ta meydana geldi. Hasan Savcı ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği öğrenilemeyen kişi, belinden çıkardığı tabancayla Savcı'yı bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Savcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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