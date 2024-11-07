Kayseri’de torbacı operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.

11 KİŞİ YAKALANDI

44 ekip ve toplam 188 personelin katılımı ile 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan Y.B.A. ve M.D. ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

16 NARKOTİK HAP, 2 HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerlerinde ve evlerinde narkotik köpeği "Jack" ile yapılan aramalarda ise elektrik süpürgesine zulalanmış halde 136,04 gram uyuşturucu madde, 16 narkotik hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.