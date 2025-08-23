Kayseri’de trafik terörü! Sosyal medyada paylaştılar

Kaynak: İHA

Kayseri'de araçlarına gereğinden fazla yük atarak trafiği tehlikeye sokan şahıslara 2 bin 72 TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara göz yummadı. Ekipler, yüksek sesle müzik dinleyerek ve araçlarına gereğinden fazla yük atarak, trafiği tehlikeye sokan şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Sosyal medyada "güvenli taşımacılık" paylaşımıyla trafiği tehlikeye sokan 2 araç tespit edilerek, 2 bin 72'şer TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan ekipler yüksek sesle müzik dinleyerek, çevreye rahatsızlık veren bir araca ise bin 986 TL idari para cezası yazdı.

