Kayseri'de üç gollü ilk yarı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u evinde konuk eden Kayserispor ilk yarıyı 2-1 üstünlükle kapattı. Sarı kırmızılı takım 14.dakikada Nazon ve 23.dakikada Cardoso ile 2-0 öne geçti. Konyaspor 45+1.dakikada Daniel Aleksic ile durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

14. dakikada Bourabia'nın pasında topu alan Nazon'un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.

23. dakikada Mane'nin sol kanattan ortasında Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Adil topu kafayla Aleksic'e çevirdi. Aleksic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

İKİ TAKIMIN 11'İ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Aleksic, Yusuf, Kramer.