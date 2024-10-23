Kayseri’de uygulama! 3’ü hükümlü 8 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de uygulama! 3’ü hükümlü 8 kişi yakalandı

Kayseri polisin il genelinde yapmış olduğu asayiş uygulamasında 3’ü hüküm 8 kişi yakalandı. 405 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 4 farklı noktada sabit, 3 farklı noktada seyir halinde toplam 25 ekip ve 61 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 149 araç ve 405 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı. Aramalarda 80 gram uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Trafik kurallarına uymayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere toplam 19 bin 947 TL para cezası uygulandı. (DHA)

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