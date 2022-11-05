5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:01
Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezide çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 65 gram sentetik uyuşturucu, 715 gram esrar, 0,70 gram eroin ile 3 hassas terazi, av tüfeği ve 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
2
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
3
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
5
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
6
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
7
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.