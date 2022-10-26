Uyuşturucu taciri bazanın altında yakalandı

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin, yaptığı çalışmalarda, 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Evi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

ÇEŞİTLİ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan bazaları kontrol eden ekipler, bazayı kaldırdıklarında şüpheli bir kişinin saklandığını tespit etti. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Ekipler 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.