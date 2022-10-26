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Uyuşturucu taciri bazanın altında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticari gerçekleştiren 6 kişi gözaltına alınırken, bir kişi de polislerden saklandığı bazanın altında yakalandı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:37
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Uyuşturucu taciri bazanın altında yakalandı
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İHA

Kayseri  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin, yaptığı çalışmalarda, 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Evi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

 

ÇEŞİTLİ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan bazaları kontrol eden ekipler, bazayı kaldırdıklarında şüpheli bir kişinin saklandığını tespit etti. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Ekipler 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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