﻿Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 8 tutuklu

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramasında 70 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 4 gram esrar, 30 gram eroin, tabanca, 2 hassas terazi ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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