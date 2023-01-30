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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 8 tutuklu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:54
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 8 tutuklu
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramasında 70 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 4 gram esrar, 30 gram eroin, tabanca, 2 hassas terazi ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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